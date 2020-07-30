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نجوى إبراهيم تداعب الإبراشى على الهواء: "أنا لسه بعرج من الحلقة اللى عدت"

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:31 م
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
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عبد الخالق صلاح
داعبت الإعلامية نجوى إبراهيم، الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء، خلال مشاركتها تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، قائلة:" انا لسه بعرج من الحلقة اللى فاتت".

وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم  حلقة ليلة العيد، أنها درست الأستديو بشكل جيد حتى لا تتعرض إلى إصابة أخرى.

وفى سياق آخر قالت "نجوى إبراهيم": أنا كنت على مدى 20 عاما بفتح التليفزيون خلال الأعياد..وده كان يتطلب أنى أصحى بدرى.. وأنا من النوع اللى معرفش أصحى بدرى".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، أكد إصابة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، فى قدمها أثناء عمل "بروفات"، لتقديم الحلقة الاستثنائية من برنامج "التاسعة"، احتفالًا بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون المصرى، يوم 21 من شهر يوليو الجارى.

وأضاف "الإبراشي"، أن الإعلامية القديرة أصرت على مواصلة تقديم الحلقة رغم الآلام التى تشعر بها، وعلقت نجوى إبراهيم ضاحكة: "ألم أيه ده شرخ وكدمة ورجلى بقت أد كدا".
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