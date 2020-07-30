المتهم بالشروع فى قتل معاق المرج يمثل جريمته ويدلي باعترافات جديدة

أدلى المتهم بالشروع فى قتل شاب معاق باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه بحي المرج طلب منه مبلغا ماليا ، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثًا إصابته.









وقام المتهم بتمثيل جريمته بحضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة ، كما ارشد عن زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.









فيما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب المصاب ، الذى اقر بأن المتهم شرع فى قتله ألا أن العناية الإلهية أنقذته من الموت حرقا ، فقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل المصاب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.













بداية اكتشاف الواقعة ، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر وبه "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين" .













وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوى الاحتياجات الخاصة" معاق ذهنيًا .











