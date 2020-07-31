شؤون التعليم والطلاب بألسن عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الأبحاث

مواعيد رفع الأبحاث من 12 إلى 17 أغسطس.

مواعيد رفع الأبحاث من 12 إلى 17 أغسطس.

وتأتي مواعيد التسجيل من 28 يوليو إلى 8 أغسطس

وتأتي مواعيد التسجيل من 28 يوليو إلى 8 أغسطس

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وأضاف وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب أن كل من لديه تساؤل بشأن النتيجة ارسال بياناته كاملة وطبيعة المشكلة للhelpdesk

الخاص بفرقته على منصة الكلية التى تم رفع التكليفات عليها للتيرم الثانى للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠وسيتم مراجعتها فى اسرع وقت.

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وأشار الي علي طلاب الفرقة الرابعة الذين لم يؤدوا امتحان مقرر حقوق الأنسان خلال فترة الدراسة بالكلية ،التسجيل على منصة التعليم الالكترونى للكلية واعداد بحث ورفعه على المنصه من خلال القسم .

• تسجيل الطلاب بالمقرر : من 28 يوليه الى 8 أغسطس.