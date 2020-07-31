شؤون التعليم والطلاب بألسن عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الأبحاث

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس انه في ضوء تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، فإن كل طالب لم يوفق في مقرر من مقررات الفصل الفصل الدراسي الثاني أو بعض المقررات من الطلاب المتعثرين أو الباقين للإعادة أو المحملين بمقررات سابقة، له الحق في إعادة رفع التكليفات في الفرصة الثانية .
وتأتي مواعيد التسجيل من 28 يوليو إلى 8 أغسطس
مواعيد رفع الأبحاث من 12 إلى 17 أغسطس.
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وأضاف وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب أن كل من لديه تساؤل بشأن النتيجة ارسال بياناته كاملة وطبيعة المشكلة للhelpdesk
الخاص بفرقته على منصة الكلية التى تم رفع التكليفات عليها للتيرم الثانى للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠وسيتم مراجعتها فى اسرع وقت.
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وأشار الي علي طلاب الفرقة الرابعة الذين لم يؤدوا امتحان مقرر حقوق الأنسان خلال فترة الدراسة بالكلية ،التسجيل على منصة التعليم الالكترونى للكلية واعداد بحث ورفعه على المنصه من خلال القسم .
• تسجيل الطلاب بالمقرر : من 28 يوليه الى 8 أغسطس.
• رفع التكليفات من قبل الطلاب :من 12أغسطس إلى 17أغسطس.