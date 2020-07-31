AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شؤون التعليم والطلاب بألسن عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الأبحاث

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:32 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس انه في ضوء تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، فإن كل طالب لم يوفق في مقرر من مقررات الفصل الفصل الدراسي الثاني أو بعض المقررات من الطلاب المتعثرين أو الباقين للإعادة أو المحملين بمقررات سابقة، له الحق في إعادة رفع التكليفات في الفرصة الثانية .

وتأتي مواعيد  التسجيل من 28 يوليو إلى 8 أغسطس

مواعيد رفع الأبحاث من 12 إلى 17 أغسطس.


اقرأ أيضا:

وأضاف وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب أن  كل من لديه تساؤل بشأن النتيجة ارسال بياناته كاملة وطبيعة المشكلة للhelpdesk
الخاص بفرقته على منصة الكلية التى تم رفع التكليفات عليها للتيرم الثانى للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠وسيتم مراجعتها فى اسرع وقت.

اقرأ أيضا:

وأشار الي علي  طلاب الفرقة الرابعة الذين لم يؤدوا امتحان مقرر حقوق الأنسان خلال فترة الدراسة بالكلية ،التسجيل على منصة التعليم الالكترونى للكلية واعداد بحث ورفعه على المنصه من خلال القسم .
• تسجيل الطلاب بالمقرر : من 28 يوليه الى 8 أغسطس.
• رفع التكليفات من قبل الطلاب :من 12أغسطس إلى 17أغسطس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بجامعة عين شمس.. غدا

ألسن عين شمس تعلن عن بدء تقديم الالتماسات لـ نتيجة الترم الأول

جامعة عين شمس تعلن عن مواعيد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

ألسن عين شمس: الالتزام بعدد الصفحات المطلوبة عند تسليم الأبحاث

جامعة الإسكندرية: انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

نائب رئيس جامعة عين شمس: استقبلنا 80% من أبحاث طلاب فرق النقل ولن نمد فترة التقديم

ترشيحاتنا

دهستها سيارة.. شاهد نجاة طفلة محظوظة من الموت

بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة

قبل ما تاكلها.. تعرف على السعرات الحرارية لأنواع اللحوم

لبسهم مايوهات على كيفك .. مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رمي جمرات معقمة..حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة| صور

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021