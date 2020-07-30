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برلمان

عاطف مخاليف يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:40 م
الانتخابات
الانتخابات
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معتز الخصوصى
قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إننا "كان لدينا غرفة تشريعية تتمثل فى مجلس النواب، وأصبح لدينا الآن غرفتان تشريعيتان وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا أمر حميد يجعل دول العالم تنظر إلينا نظرة احترام شديد، كما أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب بالنسبة لعمله ككل".


ودعا مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الشعب المصرى كله الى أن ينزل ويشارك فى الانتخابات وينتخب من يمثله.


وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان : على الأقل نريد نزول 50% من الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات، وهذا الدور الإيجابى الأول للمواطن بأن يدلى بصوته فى الانتخابات لبناء غرفة تشريعية ثانية.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.
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