عاطف مخاليف يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إننا "كان لدينا غرفة تشريعية تتمثل فى مجلس النواب، وأصبح لدينا الآن غرفتان تشريعيتان وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا أمر حميد يجعل دول العالم تنظر إلينا نظرة احترام شديد، كما أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب بالنسبة لعمله ككل".









ودعا مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الشعب المصرى كله الى أن ينزل ويشارك فى الانتخابات وينتخب من يمثله.









وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان : على الأقل نريد نزول 50% من الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات، وهذا الدور الإيجابى الأول للمواطن بأن يدلى بصوته فى الانتخابات لبناء غرفة تشريعية ثانية.







