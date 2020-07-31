في رسالة للمواطنين.. برلماني: لا داعي للأحضان والقبلات في التهنئة بالعيد

وجه النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان رسالة إلى المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وطالب الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين ان يساعدوا الدولة فى عدم انتشار فيروس كورونا خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك ، من خلال إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وقال وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان : " لا داعى للأحضان والقبلات في التهنئة بالعيد ، وأن نكون على درجة من الحذر ، حتى لكي لا نقع فيما لايحمد عقباه.





واختتم: لا داعى للتجمعات بين المواطنين نظرا لأن فيروس كورونا أوشك على ان ينتهى ، ولذلك فلا نريد ان ينتشر مرة اخرى.



