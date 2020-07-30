AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: الوصول لـ صفر إصابات كورونا يتوقف على وجود لقاح فعال

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:30 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، تفاصيل انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج  "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن انخفاض أرقام الإصابات جاءت بعد التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، على إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي، واستخدام المطهرات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في إجازة العيد.

وأشار إلى  أنه يجب تطهير الأسطح بشكل دوري، وتحذيرات لركاب المترو ووسائل النقل العام بضرورة التباعد، لافتًا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يتوقف على وجود لقاح فعال ضد فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطب الوقائي بسوهاج يفحص المخالطين لحالة كورونا بدار السلام.. ويوجه إرشادات مهمة

الصحة: أي أعراض تظهر للقادمين من الخارج في المطار تعتبر اشتباها بـ كورونا

أخبار التوك شو.. إصابة مذيع الحياة بالفيروس.. وخبير بـ الاستشعار عن بعد: لا يمكن توقع موعد حقيقي لـ صفر كورونا.. فيديو

الصحة: سنصل إلى 2500 إصابة بكورونا يوميًا.. وانخفاض الأعداد منتصف يوليو.. فيديو

الصحة: قياس الملابس في المحلات لا ينقل عدوى فيروس كورونا

عوض تاج الدين: سعيد بانحسار إصابات كورونا.. والأدوية متوفرة والأسرّة متاحة

ترشيحاتنا

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا بين الحجاج

هل يجوز صلاة العيد بالمنزل..عالم أزهري يجيب

بعد التأكد من نية الزمالك.. صالح جمعة في الأهلي "يا مولانا كما خلقتني"

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

خزعبلات إثيوبية.. سد النهضة مثل السد العالي.. فهل يتكرر سيناريو حرب 1956؟

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في مسابقة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد