الصحة: الوصول لـ صفر إصابات كورونا يتوقف على وجود لقاح فعال

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، تفاصيل انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.





وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن انخفاض أرقام الإصابات جاءت بعد التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.





وشدد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، على إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي، واستخدام المطهرات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في إجازة العيد.





وأشار إلى أنه يجب تطهير الأسطح بشكل دوري، وتحذيرات لركاب المترو ووسائل النقل العام بضرورة التباعد، لافتًا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يتوقف على وجود لقاح فعال ضد فيروس كورونا.