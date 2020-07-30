أهم الأخبار.. ضيوف الرحمن إلى جبل عرفات.. تلميحات ترامب لتأجيل الانتخابات.. وتفاصيل خطأ الإذاعة في رفع أذان المغرب قبل موعده

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





عبير موسى: التصويت على سحب الثقة من الغنوشي يؤكد انحياز تونس للخيار المدني

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الخميس، إن التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، يؤكد انحياز تونس للخيار المدني.. للمزيد اضغط هنا





مستشار وزير الحج: أتوجه لله بالشكر على نجاح أعمال تصعيد الحجاج

قال حاتم القاضي، مستشار وزير الحج والعمرة، إن الحجاج أدوا صلاة الظهر والعصر في مشعر عرفات بمسجد نمرة، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة العظيمة ذات المعاني السامية، وتوجهوا إلى المخيمات، من خلال استقلال الحافلات المعقمة. .. للمزيد اضغط هنا





ترامب يلمح لـ تأجيل الانتخابات الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، معارضته بشدة لإجراء الانتخابات الرئاسية عبر التصويت بالبريد بسبب تفشي فيروس كورونا... للمزيد اضغط هنا





الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.. للمزيد اضغط هنا





صومًا مقبولًا.. القصة الكاملة لخطأ الإذاعة في رفع أذان المغرب قبل موعده.. الإفتاء تحسم الجدل

تفاجأ المصريون، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة "يوم عرفة" برفع أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق، ولم ينتبهوا لهذا الأمر إلا بعد الإفطار، فسادت حالة من الجدل بينهم وتساءل الكثير منهم عن حكم صوم يوم عرفة وهل هو صحيح أم لا؟.





السعودية تتراجع عن شراء نيوكاسل يونايتد

فجرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية مفاجأة من العيار الثقيل منذ دقائق معدودة حول صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من قبل مؤسسة "PCP" السعودية... للمزيد اضغط هنا





الفيفا يصدر بيانا رسميًا للتعليق على قرار المدعي العام السويسري

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا اليوم الخميس لتوضيح سبب التقاء رئيسه جياني إنفانتينو بالنائب العام السويسري السابق مايكل لاوبر.. للمزيد اضغط هنا





عمرو دياب يزيح شاكوش من صدارة يوتيوب.. تفاصيل

أزاح النجم عمرو دياب بأغنية يا بلدنا يا حلوة كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش من صدارة تريند موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.. للمزيد اضغط هنا



