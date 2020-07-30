عمرو دياب يزيح شاكوش من صدارة يوتيوب.. تفاصيل

أزاح النجم عمرو دياب بأغنية يا بلدنا يا حلوة كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش من صدارة تريند موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.
وكان الهضبة طرح مساء أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي يهديها إلى مصر.
"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
وطرحت شركة "مزيكا"، الدويتو بين سعد وشاكوش قبل 24 ساعة على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، واحتل المرتبة الثانية في مصر وفى بعض الدول العربية منها ليبيا والإمارات والكويت.
أغنية "100حساب" أحدث مفاجأة فنية، تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.