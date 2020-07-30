عمرو دياب يزيح شاكوش من صدارة يوتيوب.. تفاصيل

وكان الهضبة طرح مساء أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي يهديها إلى مصر.

وكان الهضبة طرح مساء أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي يهديها إلى مصر.

كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش من صدارة تريند موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وطرحت شركة "مزيكا"، الدويتو بين سعد وشاكوش قبل 24 ساعة على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، واحتل المرتبة الثانية في مصر وفى بعض الدول العربية منها ليبيا والإمارات والكويت.