AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يزيح شاكوش من صدارة يوتيوب.. تفاصيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أزاح النجم عمرو دياب بأغنية يا بلدنا يا حلوة كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش من صدارة تريند موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وكان الهضبة طرح مساء أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي يهديها إلى مصر.
 
"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.


وطرحت شركة "مزيكا"، الدويتو بين سعد وشاكوش قبل 24 ساعة على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، واحتل المرتبة الثانية في مصر وفى بعض الدول العربية منها ليبيا والإمارات والكويت.

أغنية "100حساب" أحدث مفاجأة فنية،  تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوستر "100 حساب" يتصدر تريند السوشيال ميديا

لحين حل الأزمة مع النقابة.. مزيكا تؤجل أغنية"100 حساب" لـ احمد سعد وحسن شاكوش

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

مزيكا تطرح "قال لي المحبوب" للمنشد محمود هلال

شاهد.. أحمد سعد وحسن شاكوش فى أغنية "100 حساب"

يا بلدنا يا حلوة لعمرو دياب تقترب من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

انهيار تاريخي.. الاقتصاد الامريكي يسجل أسوأ انخفاض سنوي

الصحة العالمية: مصر سجلت انخفاضا بحالات كورونا فى الأسابيع الخمسة الماضية

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى