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مستشار وزير الحج: أتوجه لله بالشكر على نجاح أعمال تصعيد الحجاج

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال حاتم القاضي، مستشار وزير الحج والعمرة، إن الحجاج أدوا صلاة الظهر والعصر في مشعر عرفات بمسجد نمرة، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة العظيمة ذات المعاني السامية، وتوجهوا إلى المخيمات، من خلال استقلال الحافلات المعقمة. 

وتابع  خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أنه يتوجه إلى الله بالشكر على نجاح أعمال تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة وفقًا للإجراءات الأمنية وصحية على أعلى مستوى. 

ولفت إلى أن المخيمات مجهزة على أعلى مستوى، وهذا ساهم في إنجاز الخطة التي خصت للحجاج على أعلى مستوى.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام المزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
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