AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب مغامرات أردوغان الفاشلة.. تراجع الليرة التركية لليوم الرابع في معاملات متقلبة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
تتراجع الليرة التركية  لليوم الرابع على التوالي في معاملات متقلبة، بينما هوت السندات الدولية وسط استمرار المخاوف حيال تناقص احتياطي النقد الأجنبي والتكلفة الباهظة لتدخلات الدولة من أجل دعم العملة.

وبحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة منخفضة أكثر من 0.5 بالمئة لتسجل 7.0060 مقابل الدولار، في أضعف سعر لها منذ منتصف مايو.


وفي ظل سيولة هزيلة قبيل عطلة عيد الأضحى، أظهرت البيانات الرسمية استمرار البنوك الحكومية في تعزيز المراكز المدينة بالعملة الصعبة، والتي شهدت طفرة منذ مايو. وبلغ صافي تلك المراكز 10.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، من 9.1 مليار قبل أسبوع.

وتظهر البيانات وحسابات المتعاملين أن البنك المركزي والبنوك الحكومية باعوا نحو 110 مليارت دولار منذ أوائل العام الماضي من أجل تحقيق الاستقرار في الليرة، مع تسارع وتيرة التدخلات بسوق الصرف الأجنبي في الأشهر الأخيرة.

ويقول بعض المحللين إن تجدد الضغوط على الليرة - بعد عامين من أزمة عملة - يظهر أن التدخلات ربما فقدت زخمها.

وقال فيكتور سزابو من أبردين ستاندرد إنفستمنتس ”إنها غير قابلة للاستمرار. إما أن يطلقوا لها العنان (الليرة)، أو أن يفرضوا في تطور سلبي محتمل قيودا على حركة رؤوس الأموال. يوقف هذا النزيف لكنه يوقف حركة التجارة أيضا.“

تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 28.7 مليار دولار الأسبوع الماضي، أدنى مستوياته منذ منتصف مايو. وفي حين زادت الاحتياطيات الإجمالية إلى 51 مليار دولار، فإن المحللين يقولون إن جزءا كبيرا منها ليس سوى أموال مقترضة أو ذهب.

وقال سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة في يونيون إنفستمنت، ”تركيا منخرطة في نقاط جيوسياسية ساخنة عديدة والمشكلة أن تلك المغامرات باهظة التكلفة وغير مضمونة النتائج.“

وتراجعت السندات السيادية المقومة بالدولار تراجعا حادا إلى مستويات منتصف مايو أيار وسجل إصدار 2030 أكبر انخفاص أسبوعي له منذ عصفت جائحة فيروس كورونا بالأسواق العالمية في مارس ، وفقا لبيانات تريدويب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطر تدعم تركيا بـ10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة

بسبب سياسات أردوغان.. بلومبرج: خسائر تركيا تتصاعد.. وتخسر 85 مليار دولار من الاحتياطى

النقد الدولي: احتياطي تركيا من النقد الأجنبي ينهار

بعد قفزة في التضخم.. الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ منتصف مايو

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ منتصف مايو

ترشيحاتنا

حكم صلاة العيد خلف التليفزيون .. الأزهر يحسم الجدل

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

أمين الشرطة الأمين.. سامح عثر على 200 ألف جنيه في حادث وسلمها لصاحبها

وائل الإبراشي يعيد على نجوي إبراهيم بـ 50 جنيهًا وترد: معاك 3000 وتديني 50!

السياحة تحسمها : لا يحق لأي فندق أو منتجع منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بالبوركيني

بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر