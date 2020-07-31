خير وبركة ربنا.. الأمطار الغزيرة تنهمر على ضيوف الرحمن في المزدلفة.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظات هطول أمطار غزيرة على حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم في مشعر المزدلفة مساء أمس الخميس.





وشهدت مناطق متفرقة بمدينة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.





وسيبدأ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.





وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.



