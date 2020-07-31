AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خير وبركة ربنا.. الأمطار الغزيرة تنهمر على ضيوف الرحمن في المزدلفة.. شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظات هطول أمطار غزيرة على حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم في مشعر المزدلفة مساء أمس الخميس. 

وشهدت مناطق متفرقة بمدينة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين. 

وسيبدأ فجر اليوم،  أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل،  أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوم عرفة .. استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفة وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة

وكيل شئون الحج بالسعودية: وفرنا كل ما يلزم الحاج في أماكن تواجدهم للحد من التنقلات

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على صعيد جبل عرفات.. فيديو

شاهد.. الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

شاهد.. نفرة الحجاج إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا بين الحجاج

ترشيحاتنا

أمين الشرطة الأمين.. سامح عثر على 200 ألف جنيه في حادث وسلمها لصاحبها

عدلي القيعي: صالح جمعة مشاكله مع كل مدربيه.. وفايلر يضغط عليه

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

كاد أن يبكي .. تامر أمين يتأثر على الهواء

موسكو: شركات أدوية أمريكية تواصلت معنا بشأن لقاح كورونا الروسي

علي جمعة يكشف فضل يوم العيد والواجب على المسلم فيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر

رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة