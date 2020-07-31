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رياضة

خالد مرتجي يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي رسالة تهنئة لـ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك 

وكتب خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " كل عام وحضراتكم بخير وصحه وسعاده وعيد مبارك علينا جميعًا واسأل الله سبحانه وتعالي ان يكشف عن بلادنا الغمة ويرفع عنا البلاء والوباء انه علي كل شيء قدير "

وكان  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كشف، عن خطوة جديدة يخطوها الأهلي نحو عقوبات أحداث السوبر المصري. 


أعلن عبد الحفيظ أن إدارة الاهلي ستتقدم بالتماس جديد بشأن أحداث السوبر المصري أمام الزمالك إلى اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.
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