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أخبار العالم

بث مباشر.. صلاة الفجر من المسجد الحرام في أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حرصًا من موقع صدى البلد الإخبارى على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيه وقرائه نقدم بثًا مباشرًا لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، وذلك خلال أول أيام عيد الأضحى.

وسيبدأ بعد قليل رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل،  أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.

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