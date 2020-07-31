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أخبار العالم

شاهد.. حجاج بيت الله ينتقلون من مشعر المزدلفة إلى منى استعدادًا لرمي الجمرات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

بدأ منذ قليل، حجاج بيت الله الحرام في الانتقال من مشعر المزدلفة إلى مشعر منى حيث سيشرعون في رمي الجمرات بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل،  أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.

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