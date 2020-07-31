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ديني

تكبيرات عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر.. بث مباشر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:31 ص
تكبيرات عيد الأضحى
تكبيرات عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر.. بث مباشر
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محمد شحتة
نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بث مباشر لتكبيرات عيد الأضحى المبارك مسجلة من الجامع الأزهر.

من ناحية أخرى، قررت وزارة الأوقاف، بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها عبر التليفزيون من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.

ونبهت وزارة الأوقاف، على اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

من جانب، آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.
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