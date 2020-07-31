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ديني

حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:52 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى
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محمد شحتة
وصل منذ قليل، حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وانتقل ضيوف الرحمن، من مشعر المزدلفة إلى مشعر منى حيث سيشرعون في رمي الجمرات بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل،  أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.

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