حدث منتصف الليل ..خزعبلات إثيوبية.. سد النهضة مثل السد العالي ..ومجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:





قالت صحيفة "كونفرسيشن" إنه على مدى العقد الماضي ، شاهد المراقبون بخوف مع تزايد التوترات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، وزعمت الصحيفة أن السياسيين المصريين هددوا علنا بالحرب للدفاع عن ما يرونه مصلحتهم الوجودية وهي حق مصر في استخدام معظم مياه النيل. بحسب زعم الصحيفة.









لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم ؟ سمي العيد عيدًا لعوده وتكرره وقيل لأنه يعود كل عام بفرح مُجَدَّد، يُعرَّف عيد الأضحى المبارك بأنّه: العيد الذي يحتفلُ به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات، وفي عيد الأضحى المبارك تُقام أَعظم وأكبر فريضةٍ وهي فريضةُ الحج، والحجّ رُكنٌ أساسيٌ من أركان الإسلام، وهو الرّكن الخامس، ويأتي قبله يومُ عرفة؛ حيث يقف فيه المسلمون على جبل عرفات ليؤدوا بذلك الرُّكن الأساسي في الحج، ويَحتفلون في اليوم الذي يَليه بعيدِ الأضحى المبارك، حيث تَستمر مناسكُ الحج حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.





تتراجع الليرة التركية لليوم الرابع على التوالي في معاملات متقلبة، بينما هوت السندات الدولية وسط استمرار المخاوف حيال تناقص احتياطي النقد الأجنبي والتكلفة الباهظة لتدخلات الدولة من أجل دعم العملة.





وجه مجدي عبدالغني نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق رسالة لـ عمرو السولية نجم الأهلي عقب أزمته خلال الفترة الماضية مع بعض المتنمرين على نجلته .





حقق كليب اغنية " يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب مليون مشاهدة بعد مرور يوم على طرحه بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات الكبرى.





شن محمد ناصر المذيع في قناة "مكملين" الإخوانية هجوما عنيفا ، على تميم أمير قطر الداعم لجماعة الإخوان الارهابية عزمي بشارة .



