غدا..مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته التجارية بعد 6 أشهر من توقفها

تبدأ غدا السبت أولى المراحل الثلاث لعودة الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، بعد توقفها على مدى نحو 6 أشهر إذ انتهت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية من الاستعدادات الخاصة بعودة الرحلات.

وحددت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية عددا من الدول، ليتم إعادة الرحلات التجارية معها ابتداء من الغد، تضمنت مصر، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، لبنان، قطر، الأردن، البوسنة والهرسك، سريلانكا، باكستان، إثيوبيا، المملكة المتحدة، تركيا، إيران، النيبال، سويسرا، ألمانيا، أذربيجان، الفلبين، والهند، ثم عادت أعلنت عدم استقبالها أية رحلات من دول، شملت بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، إيران ونيبال.

ووضعت (الطيران المدني) الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية العديد من الاشتراطات والاجراءات الوقائية والاحترازية، لوقاية المسافرين والعاملين في مطار الكويت الدولي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تمهيدا لبدء تطبيق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث الخاصة بعودة الرحلات التجارية، والتي ستبدأ غدا ولمدة ستة أشهر، بنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، وعدد ركاب لا يزيد على 10 آلاف راكب يوميا، على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميا.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها، ضرورة ارتداء المسافرين ومرتادي المطار، مستلزمات الوقاية والتعقيم المستمر من كمامات وقفازات، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع، والتنبيه على الركاب المغادرين، توفير شروط السفر للدولة التي سيسافرون اليها، سواء ما يتعلق بفحص الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو أي شروط أخرى.

وأصدرت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية بروتوكولا خاصا بقواعد التشغيل، نص على أنه لن يسمح للركاب المغادرين باصطحاب حقائب اليد السحب أو المحمولة في الطائرة، على أن يستثنى من ذلك الحقائب الصغيرة الخاصة بالأدوية أو المتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال، وكذلك عدم السماح بدخول مباني الركاب، إلا للموظفين والمسافرين فقط، على أن يستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لهم لدخول المطار.

كما تضمن البروتوكول ضرورة حجز تذاكر السفر إلكترونيا، أو هاتفيا، واستلامها عبر البريد الإلكتروني، لتفادي استخدام التذاكر الورقية، وما قد يصاحبها من عدوى، بالإضافة إلى ضرورة توفير المعلومات بشأن الحالة الصحية وشهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مركز صحي معتمد في حال طلبه من وجهة المسافر، مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحية الشهادة، فضلا عن توفير المواطنين الكويتيين لتأمين صحي لمدة السفر، يغطي علاج الإصابة بفيروس (كورونا).

وأكد البروتوكول ضرورة حضور المسافرين إلى المطار قبل السفر بأربع ساعات على أقل تقدير، والتسجيل بتطبيق (كويت - مسافر)، وتقديم (الباركود) الخاص بذلك في جميع مراحل السفر، أما بالنسبة للركاب القادمين لمطار الكويت الدولي، فأكد ضرورة حصولهم على شهادة صحية معتمدة (PCR) باللغة الانجليزية، تثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) بمدة صلاحية 96 ساعة من تاريخ الفحص، والتسجيل في منصة (شلونك) قبل ركوب الطائرة، وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي؛ حيث سيخضع أي راكب قادم إلى الكويت للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

كما نص على أنه سيتم قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود الطائرة، بالنسبة للمسافرين، أما القادمين إلى الكويت، فسيتم إجراء فحص عشوائية بنسبة 10% من الركاب للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، على الرغم من وجودة شهادة خلو من الفيروس.

وكانت الكويت قد أعلنت في 13 مارس الماضي إغلاق مجالها الجوي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ثم مجلس الوزراء الكويتي في 29 يونيو الماضي، على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت ذهابا وإيابا، اعتبارا من يوم غد الموافق الأول من أغسطس.

وتضمنت الخطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية بشكل تدريجي، فتبدأ المرحلة الأولى غدا ولمدة ستة أشهر، بنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، وعدد ركاب لا يزيد على 10 آلاف راكب يوميا، والحد الأقصى المتوقع للرحلات 100 رحلة يوميا، أما المرحلة الثانية فتبدأ من 1 فبراير المقبل ولمدة ستة أشهر أيضا، بنسبة تشغيل لا تزيد على 60%، وعدد ركاب لا يزيد على 20 ألف راكب يوميا، والحد الأقصى للرحلات 200 رحلة يوميا، في حين تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من 1 أغسطس 2021، بنسبة تشغيل 100%، وعدد أكثر من 30 ألف راكب يوميا، والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة يوميا.



