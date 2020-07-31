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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الداخلية السعودية للمواطنين بشأن التسول

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:24 ص
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية تحذر من إستغلال الأطفال
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محمود نوفل
أصدر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية تحذيرا شديد اللهجة لكل ابناء المملكة وذلك في ذكري الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص.

وعبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " حذر الأمن العام من تشجيع كل من يحمل طفلا من أجل التسول حيث شدد علي ضرورة عدم التعامل معهم وإعطائهم الأموال.

وفي سياق متصل شدد عواد العواد ، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة علي ضرورة عدم استغلال الأطفال في التسول ، مبينا انها جريمة تنتهك حقوقهم، وتعرّض حياتهم للخطر.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية علي ضرورة تصدي كافة الجهات داخل المملكة لجرمية إستغلال الأطفال في ظاهرة التسول.
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