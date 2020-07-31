إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 25 حتى 31 يوليو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء في التقرير أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قرارًا بأن تكون الفترة من الخميس30 يوليو 2020، حتى الاثنين 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.





يهدف التعديل إلى إتاحة 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. ووفقًا للاتفاق يُنفذ المشروع بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتوقع انتهاؤه في ديسمبر 2024.





كما تضمنت القرارات بحسب التقرير، موافقة سيادته على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات، وكذلك الموافقة على طلب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فدانًا بمشروع "اب تاون كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية (المطور) بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية، على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والخدمية، فضلًا عن الموافقة على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي التي ما زالت في حوزتها.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، حيث نعى الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء وخدمة الفقراء، كما تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة على أجندة الحكومة مثل نتائج الأداء المالي للعام 2019/2020، والموقف الحالي لمواجهة فيروس "كورونا"، فضلًا عن عقد اجتماع بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وكذلك اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمناقشة المخطط المقترح لمشروع "باب مصر" لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، والمقترحات الخاصة بتطوير مدينة سانت كاترين، وكذا المشروعات التنموية الأخرى بالمحافظات.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، اجتماعًا مع وزيرة التجارة والصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة في عدد من المحافظات، وكذلك اجتماع حضره نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك؛ لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وخطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومساعد وزيرة التخطيط، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة رقم 27 لكأس العالم لكرة اليد رجال "مصر 2021"، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والشباب والرياضة، هذا إلى جانب اجتماع لاستعراض مقترحات ومخططات تطوير ميادين القاهرة الخديوية.