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فن

يوسف وهبي يذبح 3 خراف في عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 م
يوسف وهبي
يوسف وهبي
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قسم الفن
روى الفنان الراحل يوسف وهبي ذكرياته مع الخروف وعيد الأضحى.

وأكد يوسف وهبي في تصريحات صحفية لإحدى المجلات الفنية أنه يحرص على ذبح 3 خراف في اليوم الأول من عيد الأضحى، وكان يقوم بتوزيع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له والثاني يخصصه كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه.

وأضاف يوسف وهبي أنه كان يحرص على إقامة الولائم بفيلته في الهرم والتي كانت تحفل بمختلف أنواع الطعام المصنوع من لحوم الخراف نظرا لإدمانه أكل لحم الضأن.

 وأكد يوسف وهبي أنه نشأ وترعرع في بيئة ريفية بمحافظة الفيوم حيث كان والده أمين بك وهبي يمتلك من الأطيان والأراضي الزراعية الكثير وبالتالي كان لتلك النشأة عامل كبير في ارتباطه بطقوس الأعياد التي تتأصل في تلك المناطق حيث الاهتمام بذبح الأضحية وتوزيعها على فقراء القرى ومن هنا عشق وهبي تلك الطقوس التي حافظ عليها أثناء تواجده في اليوم وكذلك بعد سفره للقاهرة.

وعندما انتقل للقاهرة حرص على التمسك بتلك الطقوس في عيد الأضحى 
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