منتخب السويس يجدد التعاقد مع أشرف خضر

قرر مجلس ادارة نادي منتخب السويس، تجديد التعاقد مع المدير الفني للفريق الاول اشرف خضر لموسم جديد في دورى القسم الثانى.





وشهد الموسم الحالي قبل توقفه علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، أداء قوي من لاعبي فريق منتخب السويس تحت قيادة اشرف خضر مما جعل مجلس الادارة يتمسك بخدمات المدير الفني.





ولعب فريق منتخب السويس 17 مباراة وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر اربعة مباراة امام النجوم وجمهورية شبين والترسانة والنصر.





ويحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 25 نقطة جمعهم من 17 مباراة.