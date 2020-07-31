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فن

سنسن بيعيد عليكم.. عمر الشناوي يهنئ الجمهور بفيديو مع ابنه

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرص الفنان عمر الشناوي علي تهئنة الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي.

ونشر عمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "، فيديو يجمعه بابنه.

وعلق علي الفيديو: "سنسن بيعيد عليكم كل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة".

يذكر أن عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة‎.‎

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