رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من وجود دلائل على حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في أوروبا.





قال ذلك في معرض دفاعه عن فرض فترة عزل لأسبوعين على القادمين من إسبانيا.





وقال جونسون خلال زيارة يقوم بها لمقاطعة نوتنغهام شاير: "لنكن في منتهى الوضوح حول ما يحدث في أوروبا، وبين بعض أصدقائنا الأوروبيين. أخشى أنكم قد بدأتم تلاحظون في بعض المناطق دلائل على موجة ثانية من الوباء".





وأضاف أنه تعين على حكومته اتخاذ إجراءات عاجلة، وأنها ستفعل ذلك ثانية "كلما اقتضت الضرورة".





وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد وصف قرار المملكة المتحدة تغيير قواعد السفر بالنسبة لبلاده بأنه "غير منصف".