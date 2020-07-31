محافظ الفيوم: ضبط حالات ذبح خارج المجازر.. وإجراءات رادعة تجاه المخالفين

قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم ، إن المحافظة استعدت منذ عدة أسابيع لعيد الأضحى، للتأكيد على الأمور البيطرية والتموينية من خلال حملات مكثفة لضبط الاسواق فيما يتعلق بتداول اللحوم.





وأضاف "الأنصاري"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع الصحي، والوبائي لفيروس كورونا مطمئن جدًا.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم رصد بعض الحالات للذبح خارج المجازر، وتم التعامل معها بصورة فورية، وهناك إجراءات قانونية متبعة للتعامل معها، مضيفا أن هناك حملات يومية للمرور الدوري للتعامل مع اي مخالفة فورًا .





وتابع محافظ الفيوم، أنه تم إتاحة الذبح داخل المجازر بالمجان والكشف على الأضحية حفاظًا على صحة المواطنين، لافتا الى ان هناك انتشار أمني ومروي على الطرق والمحاور بالمحافظة .



