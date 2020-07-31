AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشعب المصري نسيج واحد.. محافظ الفيوم يستقبل مطران الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وعددٍ من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن والقطاعات، ومديري العموم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدة الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استقبل وفدًا من الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا إبرام مطران الكنيسة بالفيوم، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، وبعضًا من الشخصيات العامة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومواطني الفيوم، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.


وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة الفيوم، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مشيرًا أن الشعب المصري نسيج واحد، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والشرطة، ضد الارهاب الأسود.

متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات ، على مصرنا وشعبنا الحبيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحي المبارك

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة للتهنئة بعيد الأضحى

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

بالعيدية.. محافظ الفيوم يشارك الأطفال بدار "عائشة حسانين" فرحتهم بالعيد

محافظ البحيرة يستقبل مدير الأمن للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

لإقامة صلاة العيد بمركز النواصرة.. وزير الرياضة يحيل مسئولى الشباب بالأقصر للتحقيق

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أمامك فرصة.. الأزهر يحدد آخر موعد لأداء صلاة العيد

AdvertisementS

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

تحرش بفصل كامل.. الإدارية العليا تعلن حيثيات عنتيل بنات ابتدائى بمنشأة القناطر

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. 11 كلية للتسجيل باختبارات القدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر