الشعب المصري نسيج واحد.. محافظ الفيوم يستقبل مطران الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وعددٍ من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن والقطاعات، ومديري العموم.





قال الدكتور محمد التوني المتحدة الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استقبل وفدًا من الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا إبرام مطران الكنيسة بالفيوم، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، وبعضًا من الشخصيات العامة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومواطني الفيوم، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.









وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة الفيوم، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مشيرًا أن الشعب المصري نسيج واحد، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والشرطة، ضد الارهاب الأسود.





متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات ، على مصرنا وشعبنا الحبيب.