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محافظات

بالعيدية.. محافظ الفيوم يشارك الأطفال بدار "عائشة حسانين" فرحتهم بالعيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة الى  الأطفال الايتام  بدار عائشة حسانين للأيتام، وشاركهم فرحتهم بالعيد، وقدم التهنئة لهم، ومنحهم الهدايا العينية، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الدار.

 أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم سبل الرعاية والدعم ومتطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من  نسيج وكيان مجتمعنا المصري.


خلال الزيارة، وجه محافظ الفيوم بتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال الايتام والدعم اللازم لهم  ، والاهتمام أيضا بالناحية التعليمية لهم .

كما قدم الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، عدية العيد للاطفال الايتام ، وهنئهم بعيد الاضحى المبارك  ، وألتقط معهم الصور التذكارية أبتهاجا بعيد الاضحى المبارك 

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