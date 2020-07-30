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محافظات

"العيد عيدين" .. خروج آخر حالة إصابة بـ كورونا بمستشفيات جامعة الفيوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:02 م
خروج أخر حالة مصابة
خروج أخر حالة مصابة بالكورونا بمستشفيات جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعرب الدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية بمحافظة الفيوم عن سعادته بخروج آخر حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد من مستشفى العزل  جامعة الفيوم.


وأضاف صفاء اننا مقبلون على عيد الاضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات.


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وقال ان العيد الآخر  بالمستشفيات الجامعية بمناسبة  خروج آخر حالة إصابة بالكورونا من مستشفى العزل بمستشفيات جامعة الفيوم.


وأضاف مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم أن المستشفيات الجامعية بالفيوم شهدت شهيدين بمرض الكورونا هما الدكتور  ريمون عماد والدكتورة  وسام سيد ديب رحمة الله عليهما.

 

"العيد عيدين" .. خروج آخر حالة إصابة بـ كورونا بمستشفيات جامعة الفيوم
"العيد عيدين" .. خروج آخر حالة إصابة بـ كورونا بمستشفيات جامعة الفيوم
"العيد عيدين" .. خروج آخر حالة إصابة بـ كورونا بمستشفيات جامعة الفيوم
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