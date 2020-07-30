"العيد عيدين" .. خروج آخر حالة إصابة بـ كورونا بمستشفيات جامعة الفيوم

أعرب الدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية بمحافظة الفيوم عن سعادته بخروج آخر حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد من مستشفى العزل جامعة الفيوم.





وأضاف صفاء اننا مقبلون على عيد الاضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات.





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وقال ان العيد الآخر بالمستشفيات الجامعية بمناسبة خروج آخر حالة إصابة بالكورونا من مستشفى العزل بمستشفيات جامعة الفيوم.





وأضاف مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم أن المستشفيات الجامعية بالفيوم شهدت شهيدين بمرض الكورونا هما الدكتور ريمون عماد والدكتورة وسام سيد ديب رحمة الله عليهما.