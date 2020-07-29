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برلمان

ماريان عازر تستعرض سياسات مصر لاحتياجات المرأة أثناء انتشار كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:01 م
ماريان عازر
ماريان عازر
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يوسف سامح
قامت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب في البرلمان الدولي للتسامح و السلام بعرض ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة لاحتياجات  للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد في منتدي دولي للبرلمانيات.

وقالت عازر إنها  فخورة بعرض ورقتي السياسات ورصد السياسات التي أعدها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي استجابة للارادة السياسية الداعمة للمراة. 

وأكدت عازر أن المثلث الممثل في الارادة السياسية والمجلس القومي للمرأة والتعاون المستمر مع النائبات يمثل منظومة هامة تعمل على رفعة شان المراة.  وأبدي الحضور اعجابهم بورقة السياسات لما فيها من شمول لكل الجوانب التي تمس المرأة كما ثمنوا وجود مرصد مصري يهتم بما تم انجازه علي الأرض تفعيلا للسياسات.

وقالت "عازر" إن ورقة سياسات المجلس القومي تحتوي علي عدة محاور منها:تأثير الجائحة على المكون الإنساني وتشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي و فعالية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار وتأثير الجائحة على الفرص الاقتصادية وتعزيز البيانات والمعرفة.

و تطرقت عازر في كلمتها الي بعض السياسات التي تم تفعيلها و المذكورة قي اصدارات مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم افتتاحه بهدف رصد السياسات والاجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصري. 
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