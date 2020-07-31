عامل يعذب طفلا بسبب لهوه بطائرة ورقية.. وأمن الغربية يطارده.. صور

شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة تعدي عامل بالضرب الوحشي والجسدي على طفل فى نهاية العقد الأول من عمره بواسطة "عصا خشبية" حال لهوه بالطائرة ورقية مما تسبب أصابه بالكدمات والسحجات وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لإسعافه .

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تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل أحمد علاء السعيد يبلغ من العمر ٩ سنوات يتهم فيه المدعو " السيد.ال .ع " ٥٣ سنة، عامل مواد بناء لشروعه فى الاعتداء على نجله بالضرب المبرح بواسطة "عصا خشبيه " وهو ما تسبب فى إصابته بكدمات وسحجات فى أماكن متفرقة من جسده.

وأفاد والد الطفل فى البلاغ، أن نجله كان يلهو بالطائرة الورقية وعن طريق الخطأ سقطت فى منزل المتهم، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده بأستخدام عصا خشبية وماسورة مياه بقصد تعذيبه حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله فى حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثاته انقذوه، وفر المذكور هاربا .

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب لعرضه على الجهات المختصه كما تم نقل الطفل الى طوارىء مستشفي المحلة العام وإعداد تقرير طبي بحالته الصحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة رقم ١٨ احوال مركز المحلة لسنة 2020 م وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .