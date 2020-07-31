AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خصم 1% من المرتبات و0.5% بـ المعاشات.. 5 أوجه لصرف هذه الأموال

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:10 م
أموال
أموال
Advertisements
أحمد أيمن
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلستة العامة الأخيرة، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة.

وينص مشروع القانون على خصم 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.

تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالقانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي:

1- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر نص مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة

لمواجهة كورونا..خطة النواب توافق على خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات

لمواجهة تداعيات انتشار الأوبئة.. استثناء من لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه من خصومات المساهمة التكافلية

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

أمام البرلمان الأحد.. استقطاع 1% من أجور العاملين.. و0,5% من المعاشات لمواجهة كورونا

البرلمان يبحث استقطاع 1% من الأجور و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا.. غدا

ترشيحاتنا

تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" في أول يوم عرض بوقفة عيد الأضحى

ريم مصطفى تهنئ متابعيها بعيد الأضحى من على البحر

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. 11 كلية للتسجيل باختبارات القدرات

باحث في شئون الإرهاب: وائل غنيم كشف عن ممارسات تنظيم الإخوان.. فيديو

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

AdvertisementS

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم

بسيطة وأنيقة.. 10 صور تكشف إطلالات شذى فى عيد ميلادها