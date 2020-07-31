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سيارات

%22 زيادة.. تعرف على أكثر 10 شركات سيارات مبيعا في مصر خلال 2020

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:00 م
أكثر 10 شركات سيارات
أكثر 10 شركات سيارات مبيعا في مصر
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اشرف عطية
أعلن تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات (الاميك) أن شركة شيفروليه تصدرت مبيعات السيارات في مصر منذ بداية 2020 حتي الان.

وأكد التقرير أن شيفروليه حققت مبيعات قوية ضمن مبيعات السيارات الملاكي والنقل والأتوبيس ونجحت في الحصول علي حصة مبيعات كبيرة في السوق المصري.

وقال التقرير أن مبيعات المركبات في مصر ارتفعت لتصل الي 90.395 ألف سيارة منذ بداية 2020 حتي الان بما يمثل زيادة تقدر بنسبة 22% بينما كانت المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي تقدر بـ 74.084 ألف سيارة.

ترتيب مبيعات شركات السيارات في مصر :

1-شركة شيفرولية بمبيعات بلغت 18.400 سيارة .
chevrolet

2-شركة تويوتا بمبيعات بلغت 11.100 سيارة .
toyota

3-شركة نيسان بمبيعات بلغت 8000 سيارة .
nissan

4-شركة هيونداي بمبيعات بلغت 6900 سيارة .
hyundai

5-شركة رينو بمبيعات بلغت 5900 سيارة .
rinault

6-شركة فيات بمبيعات بلغت 5300 سيارة .
fiat

7-شركة ام جي بمبيعات بلغت 5084 سيارة .
mg

8-شركة كيا بمبيعات 8470 سيارة
kia

9-شركة شيري بمبيعات بلغت 3468 سيارة
chery

10-شركة أوبل بمبيعات بلغت 3410 سيارة .
opel
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