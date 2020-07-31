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رياضة

رسميا .. تمديد عقد أوباميكانو مع لايبزج حتى 2023

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي لايبزج الألماني اليوم الجمعة تجديد عقد مدافعه دايوت أوباميكانو لمدة عامين، ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

وقال أوباميكانو في بيان نشره النادي :"فريقنا الشاب المتحمس هو جزء من نادي طموح. أود اتخاذ الخطوة المقبلة مع لايبزج والوصول معه إلى أهدافنا، لأنني مقتنع بالأسلوب الذي نطبقه في كرة القدم."

وقطع لايبزج الطريق على عديد من الفرق أرادت التعاقد مع أوباميكانو، ويقضي بإتمام فترة التعاقد أو الرحيل في 2021 بشرط حصول النادي على 50 مليون يورو.

وانضم الفرنسي الشاب أوباميكانو إلى لايبزج قبل ثلاثة أعوام قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.
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