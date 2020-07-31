احتفالية بمطار الغردقة بوصول أولى رحلات العيد.. صور

، وكان فى استقبال الركاب القادمين الطيار نبيل الملاح مدير المطار الذي

الدولى اليوم الجمعة، أول أيام عيد





قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتزيين صالات السفر والوصول بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالورود والهدايا التذكارية ، وقاموا بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الرحلات التي تحمل ركاب من مختلف الجنسيات.





يذكر أن شركة مصر للطيران قد أعلنت عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الجمعة، والذي يشمل 28 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لتنقل اليوم 2500 راكبا من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة .