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أخبار البلد

احتفالية بمطار الغردقة بوصول أولى رحلات العيد.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك ، ركاب أولى رحلات الخطوط الجوية لـ مصر للطيران ، وكان فى استقبال الركاب القادمين الطيار نبيل الملاح مدير المطار الذي أشرف على انهاء اجراءات وصول الركاب.

قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتزيين صالات السفر والوصول بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالورود والهدايا التذكارية ، وقاموا بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الرحلات التي تحمل ركاب من مختلف الجنسيات.

يذكر أن شركة مصر للطيران قد أعلنت عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الجمعة، والذي يشمل 28 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لتنقل اليوم 2500 راكبا من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة .
احتفالية بمطار الغردقة بوصول أولى رحلات العيد.. صور
احتفالية بمطار الغردقة بوصول أولى رحلات العيد.. صور
احتفالية بمطار الغردقة بوصول أولى رحلات العيد.. صور
احتفالية بمطار الغردقة بوصول أولى رحلات العيد.. صور
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