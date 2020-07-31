بإطلالة كاجول أنيقة.. إنجى خطاب على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة إنجى خطاب، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت انجى بإطلالة كاجوال، حيث كانت ترتدى بنطلون جينز وتيشيرت أبيض مميز، واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.



يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.





كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.



