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أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسية: نشكر السعودية على جهودها لدفع اتفاق الرياض في اليمن

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:37 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إشادته بجهود السعودية لدفع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وقال لودريان خلال لقائه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان إن الحل السياسي الشامل في اليمن هو الطريق لإنهاء الصراع في هذا البلد.





وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأربعاء الماضي، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تنفيذ اتفاق الرياض.


وأشار المتحدث باسم المجلس، إلى أنه سيتم تحقيق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها؛ لتنفيذ اتفاق الرياض، بـ"تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوما، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية.


وأكد المجلس استمرار وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية.


يأتي ذلك بعد وقت قصير من تقديم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية؛ لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".


ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه انطلاقا من حرص السعودية  على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في نوفمبر، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية.
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