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أخبار العالم

اليمن يسجل 15 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت اللجنة الوطنية العليا في اليمن، اليوم الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل حالتي وفاة. 


كما كشفت اللجنة عن تسجيل 7 حالات شفاء، ليصبح إجمالي الإصابات في اليمن 1726 إصابة و487 حالة وفاة و856 حالة شفاء. 


ومن ناحية أخرى، ثمن السفير السعودي في اليمن محمد سعيد الجابري، جهود المملكة العربية السعودية فى التوصل لآلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الاتفاق الذى وقع فى العام 2019.


وقال الجابري، فى تصريحات صحفية، إنه سيترتب على هذه الآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي نأمل أن يساهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية ، وأن يعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.


واختتم تصريحاته بالشكر والامتنان للرئيس اليمني ونائبه وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، كما أشاد وثمن دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري  الرئيس اليمني.
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