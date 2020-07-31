سائح يسقط من ارتفاع 70 قدما وسط ذهول ورعب المصطافين.. فيديو

كشفت لقطات صادمة، لحظة تعرض سائح بريطاني لإصابات شديدة بعد أن قفز من جرف في البحر في جزيرة العطلات إيبيزا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، سجل المتفرجون المذهلون اللحظة التي قفز فيها سائح بريطاني في الماء في بقعة جمال قريبة من منتجع سان أنطونيو.





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ويمكن سماع عبر صوت صاخب ، يعتقد أنه صوت ارتطام السائح بصخور الجرف وسقوطه تحت الماء ، في اللقطات مرعبة نشرتها صحيفة الجزيرة بيريكو دي إيبيزا.

وقفز في السائح المصاب ، الذي تم إدخاله إلى العناية المركزة بعد إصابته بكسر في العظام و مشكلة في العمود الفقري ، من ارتفاع حوالي 70 قدمًا.

لكن التقارير قالت اليوم إن قمة المنحدرات كانت أعلى من 100 قدم فوق الماء.



