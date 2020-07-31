AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمداء جدد بجامعة الأزهر وآخرون أحيلوا إلى المعاش.. تعرف عليهم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:20 م
الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
Advertisements
محمد شحتة
هنأ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات العمداء الجدد بمناسبة صدور قرارات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة بتكليفهم عمداء للكليات، خلفآ للعمداء المحالين للمعاش.



وكان قد تم تكليف الدكتور إمام الشافعي محمد حمودى عميدًا لكلية البنات الأزهرية بالمنيا، والدكتور علاء جاد الكريم عميدًا لكلية العلوم بأسيوط، والدكتور رفعت علي محمد عميدًا لكلية اللغة العربية بأسيوط ، والدكتور هشام فرهود عميدًا لكلية طب بنات القاهرة.




كما قدم الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، وهم الدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية السابق والدكتور عبدالحليم مصطفى عميد كلية العلوم السابق والدكتور داود لطفي عميد البنات الأزهرية بالمنيا ، معربا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح العملية التعليمية ، خاصة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب الأزهر ترسل الفوج الرابع من الأطباء إلى مستشفى العزل بأبوتيج

عمداء كليات جامعة الأزهر بأسيوط يتفقدون سير امتحانات نهاية العام

نائب رئيس جامعة الأزهر: البدء فعليا في تطبيق التعليم عن بعد اعتبارا من العام القادم.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم تفشي كورونا.. أسباب اختفاء الأنفلونزا الموسمية

بعد صورها مع صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء هنا راسخ

شاهد.. رقص محمد رمضان على أغنية "تيك توك"

أبرزهم صلاح الصغير نجم ليفربول الواعد.. جواهر مصر في الخارج تنتظر إشارة المنتخب

زيادة مرعبة.. الصحة العالمية: 292 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في يوم

أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد

حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي