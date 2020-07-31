عمداء جدد بجامعة الأزهر وآخرون أحيلوا إلى المعاش.. تعرف عليهم

هنأ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات العمداء الجدد بمناسبة صدور قرارات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة بتكليفهم عمداء للكليات، خلفآ للعمداء المحالين للمعاش.
وكان قد تم تكليف الدكتور إمام الشافعي محمد حمودى عميدًا لكلية البنات الأزهرية بالمنيا، والدكتور علاء جاد الكريم عميدًا لكلية العلوم بأسيوط، والدكتور رفعت علي محمد عميدًا لكلية اللغة العربية بأسيوط ، والدكتور هشام فرهود عميدًا لكلية طب بنات القاهرة.
كما قدم الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، وهم الدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية السابق والدكتور عبدالحليم مصطفى عميد كلية العلوم السابق والدكتور داود لطفي عميد البنات الأزهرية بالمنيا ، معربا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح العملية التعليمية ، خاصة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد .