عمداء جدد بجامعة الأزهر وآخرون أحيلوا إلى المعاش.. تعرف عليهم

هنأ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات العمداء الجدد بمناسبة صدور قرارات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة بتكليفهم عمداء للكليات، خلفآ للعمداء المحالين للمعاش.













وكان قد تم تكليف الدكتور إمام الشافعي محمد حمودى عميدًا لكلية البنات الأزهرية بالمنيا، والدكتور علاء جاد الكريم عميدًا لكلية العلوم بأسيوط، والدكتور رفعت علي محمد عميدًا لكلية اللغة العربية بأسيوط ، والدكتور هشام فرهود عميدًا لكلية طب بنات القاهرة.















