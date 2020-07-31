الصحة السعودية: لا إصابات بين الحجاج وخلو المشاعر المقدسة من كورونا

أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، مواصلة مواكبة الخدمات الصحية لمناسك الحجاج وذلك في أثناء قيام الحجاج برمي جمرة العقبة والطواف ومبيتهم في منى ، إلى جانب استمرار جاهزية الخدمات في المستشفيات والعيادة المتنقلة والميدانية.





وأفاد خلال مؤتمر الصحفي عن الحج اليوم، بأن الفرق الميدانية واكبت هذه التنقلات وهذه الأعمال والمناسك، وقام القادة الصحيون بأدوارهم في مرافقة المجموعات كافة من الحجاج.





ولفت إلى أن الخدمات العلاجية التي قدمت للحجاج بلغت حتى الآن 93 خدمة، منهم راجعوا العيادات أو أقسام الطوارئ لتلقي الرعاية الصحية، وهذه الحالات كانت يسيرة وعُولجت فورا وعادوا لمواصلة لاستكمال مناسكهم، ولم يكن بينها أي رصد لحالات إرهاق أو إجهاد أو ضربات حرارية ولم يسجل فيما بينها أي اشتباهات بالإصابة بفيروس كورونا الجديد.





وقال: "هذه المستويات تدل على قيمة وتأثير وفعالية الخدمات الصحية الوقائية ومستويات الوعي الصحي والمرافقة الصحية والفرق الميدانية والقادة الصحيين وتأثيرها بشكل إيجابي على صحة الحجاج " مبينا أنه لم تسجل أي حالة وفاة بين الحجاج .