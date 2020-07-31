حوادث أول يوم عيد.. ضبط ٧ أطنان لحوم فاسدة.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ شركة للكابلات الكهربائية من كارثة

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ شركة للكابلات الكهربائية من كارثة

انتشال جثة طفل غرق أثناء الاستحمام بنيل القناطر الخيرية

قبل بيعها فى العيد .. ضبط ٧ أطنان لحوم فاسدة









وقعت عدة حوادث في أول أيام عيد الأضحى، ومنها من سقط به ضحايا والأخرى إصابات.









وأصيب مساء اليوم الجمعة 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، فيما جرى القبض على 3 أشقاء طرف ثان، خلال مشاجرة نشبت بينهم في مركز أبو قرقاص بـ جنوب محافظة المنيا، بسبب معاكسة فتاة كانت تسير بالشارع.









تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والشوم بمركز أبوقرقاص، بسبب معاكسة فتاة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وهم: (توفيق-م)، 25 عاما، عاطل، (محمد-ف)، 59 عاما، مهندس، وشقيقيه محمود، 57 عاما، وأحمد 27 عاما، عاطل، مصابون بجروح قطعية وكسور.









انتقل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، وتم القبض على 3 متهمين أشقاء وهم: (بهاء-ب)، وشقيقيه علاء، وهاني والأسلحة المستخدمة.









تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق والتصرف.









كما شهد الطريق الفرعي شركة النصر - المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا الى مستشفى المحلة العام .









كان اللواء مدحت هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالى يفيد بمصرع شخصين وإصابة الثالث، كانوا يستقلون دراجة نارية، واصطدمت بسيارة ملاكى حال مرورها من أمام شركة النصر.









كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمد على بدير، سامح مجدى مالكى محال بقالة، متأثرين بجروحهم وإصابة سامح فتحى الدسوقى بكسور وجروح فى الجسد فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة.









كما نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاوى، لاستخراج تصريح بدفنهما، ونقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لإسعافه .









وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.









ومن ناحية أخرى، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.









تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.









على الفور تم توجيه 4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشركة.









وتبين أن النيران التهمت أحد الأفران دون أى إصابات، تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.









ولقى طفل عمره 15 عاما مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية البرادعة دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أثناء الاستحمام وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر بلاغا من الأهالى يفيد غرق طالب في نهر النيل أثناء الاستحمام بقرية البرادعة.













تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية فانتقل العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ.









وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية وأنه يدعى " ع ع ا" 15 سنة وإنه كان يقوم بالاستحمام في النيل إلا أن التيار جرفه وابتلعته المياه وتوفى.









وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة والتصريح بالدفنة ما لم تكن هناك شبهه جنائية.









كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.









أسفرت جهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى من ضبط (3 محلات جزارة – 2 ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (7,055 طن لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمى والذبح خارج المجازر بنطاق محافظة القليوبية.









وفى مجال عوادم السيارات تم ضبط (33) سيارة بنطاق محافظة القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) وضبط (قضية) بنطاق بالمنطقة المركزية – لزيادة الضوضاء عن الحد المسموح به وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (42) قضية بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (9) مخالفات للوحدات النهرية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (50) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية ومحافظة المنوفية .









وفى مجال تأمين تنفيذ الإزالات تم تأمين تنفيذ (49) قرار إزالة بالتعدي على الرى والصرف ونهر النيل والأراضى الزراعية بنطاق محافظة القليوبية وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط (9) قضايا عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.





وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (صاحب قاعة أفراح– مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) لإقامته "عقد قران" مخالفًا قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.









وصرفت القوات فور وصولها الأهالى المتواجدة.







