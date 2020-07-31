شبه الأولاد| كندة علوش تكشف سرا عن ابنتها حياة: مش ملونة بس قمر









واضافت علوش خلال لقاء خاص في برنامج مساء دي إم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، : "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعده البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين".









متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليّ، لذلك أخذت حذرى من الكورونا بالعقل".









وكشفت الفنانة السورية سرا عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ".