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توك شو

شبه الأولاد| كندة علوش تكشف سرا عن ابنتها حياة: مش ملونة بس قمر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:58 م
كندة علوش
كندة علوش
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إبراهيم القادري
تحدثت الفنانة كنده علوش عن حياة زوجها الفنان عمرو يوسف حيث وصفته بكونه "إيجابي للغاية" سواء فى المنزل أو العمل مضيفة: " أنا وهو بنحب الأكل جدا وطوال الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".



واضافت علوش  خلال لقاء خاص في برنامج مساء دي إم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، : "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعده البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين".


 متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليّ، لذلك أخذت حذرى من الكورونا بالعقل".


وكشفت الفنانة السورية سرا عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ".
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