شبه الأولاد| كندة علوش تكشف سرا عن ابنتها حياة: مش ملونة بس قمر

تحدثت الفنانة كنده علوش عن حياة زوجها الفنان عمرو يوسف حيث وصفته بكونه "إيجابي للغاية" سواء فى المنزل أو العمل مضيفة: " أنا وهو بنحب الأكل جدا وطوال الوقت أنا فى المطبخ وعمرو بياكل عشان بيستمتع".
واضافت علوش خلال لقاء خاص في برنامج مساء دي إم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، : "أنا وعمرو زاد وزننا بسبب قعده البيت ومن أول يوم سمعت عن الكورونا جلسنا فى المنزل ومنعنا الزيارات إلا زيارات الأهل المقربين".
متابعة: "لا أحب الخوف يسيطر عليّ، لذلك أخذت حذرى من الكورونا بالعقل".
وكشفت الفنانة السورية سرا عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ".