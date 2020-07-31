بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.
وظهرت بها كندة علوش، بجمبسوت جذاب باللون الأخضر، ويتميز بتفصيلة أنيقة وجذابة تبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.
كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت سلسلة وإسورة لليد باللون الذهبى.
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