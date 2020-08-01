شاهد.. تفاصيل تعذيب طفل وإصابته بتبرز مفاجئ للهوه بطائرة ورقية في المحلة

أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم تعليماته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بأهمية فتح باب التحقيق في واقعة تعذيب عامل في مجال المعمار للطفل في نهاية العقد الأول من عمره بالضرب الوحشي وتعذيبه بواسطة عصي الخشبي لاعتراضه على لهوه بسبب طائرة ورقية مما تسبب في إصابته بصدمة نفسية وحال التبرز اللاإرادي.





وشدد المحامي العام في توجيهاته إلى مساعديه بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لسماع أقوال شهود عيان وإخطار الجهات المعنية بالحقوق الاطفال والمحاسبة قانونيا.





وكانت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية شهدت واقعة تعدي عامل بالضرب الوحشي والجسدي على طفل فى نهاية العقد الأول من عمره بواسطة "عصا خشبية " حال لهوه بالطائرة ورقيه مما تسبب إصابة بالكدمات والسحجات وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لإسعافه.





تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل أحمد علاء السعيد يبلغ من العمر ٩ سنوات يتهم فيه المدعو " السيد.ال .ع " ٥٣ سنة، عامل مواد بناء لشروعه فى الاعتداء على نجله بالضرب المبرح بواسطة "عصا خشبية " وهو ما تسبب فى إصابته بكدمات وسحجات فى أماكن متفرقة من جسده.





وأفاد والد الطفل فى البلاغ، أن نجله كان يلهو بالطائرة الورقية وعن طريق الخطأ سقطت فى منزل المتهم، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده بأستخدام عصا خشبية وماسورة مياه بقصد تعذيبه حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله فى حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثته انقذوه، وفر المذكور هاربا .





وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب لعرضه على الجهات المختصة كما تم نقل الطفل إلى طوارئ مستشفى المحلة العام وإعداد تقرير طبي بحالته الصحية.



