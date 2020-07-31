كندة علوش عن زوجها عمرو يوسف: بيصحى رايق ومش نكدي في البيت.. فيديو

قالت الفنانة كندة علوش إن زوجها الفنان عمرو يوسف ليس "نكديا" في المنزل، قائلة: "عمرو يوسف بيصحى رايق ومش نكدي في البيت، ولو في مشكلة بيعرف يسيطر عليها، كما أنه لا ينفعل بسهولة".





وأضافت كندة علوش خلال لقائها في برنامج مساء دي إم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل ايه، يرد عليك يقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".





وأوضحت كندة علوش :"دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج حتى واحنا في البيت بنبقا متسليين، ومش بنشتكي".





وتابعت كندة علوش: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".