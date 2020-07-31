كندة علوش عن زوجها عمرو يوسف: بيصحى رايق ومش نكدي في البيت.. فيديو

قالت الفنانة كندة علوش إن زوجها الفنان عمرو يوسف ليس "نكديا" في المنزل، قائلة: "عمرو يوسف بيصحى رايق ومش نكدي في البيت، ولو في مشكلة بيعرف يسيطر عليها، كما أنه لا ينفعل بسهولة".
وأضافت كندة علوش خلال لقائها في برنامج مساء دي إم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل ايه، يرد عليك يقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".
وأوضحت كندة علوش :"دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج حتى واحنا في البيت بنبقا متسليين، ومش بنشتكي".
وتابعت كندة علوش: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".