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رياضة

باريس سان جيرمان يتوج بـ كأس الرابطة على حساب ليون بركلات الترجيح

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية للمرة التاسعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على أوليمبيك ليون بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي سلبيا.

كان فريق أوليمبيك ليون يلعب بتنظيم كبير في الدفاع، منع فريق باريس سان جيرمان من شن هجمات كثيرة، وكان الحارس أنتوني لوبيز متألق في التصدي للكرات التي واجهها.

وحاول ليون شن بعض الهجمات المعاكسة، وشكل بعض الخطورة، وتألق كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان في الذوذ عن مرماه.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان توج بطلًا للدوري الفرنسي بعد إنهائه بسبب فيروس كورونا، كما فاز الأسبوع الماضي بطولة كأس فرنسا على حساب سانت إيتيان بهدف نظيف.

واعلن اتحاد الكرة الفرنسي إلغاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان به فى شهر إبريل الماضي ، ونجح أيضا التتويج بكأس فرنسا فى الاسبوع الماضي علي حساب سانت اتيان 1-0 بهدف نيمار .
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