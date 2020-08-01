باريس سان جيرمان يتوج بـ كأس الرابطة على حساب ليون بركلات الترجيح

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية للمرة التاسعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على أوليمبيك ليون بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي سلبيا.

كان فريق أوليمبيك ليون يلعب بتنظيم كبير في الدفاع، منع فريق باريس سان جيرمان من شن هجمات كثيرة، وكان الحارس أنتوني لوبيز متألق في التصدي للكرات التي واجهها.

وحاول ليون شن بعض الهجمات المعاكسة، وشكل بعض الخطورة، وتألق كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان في الذوذ عن مرماه.