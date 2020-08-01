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فن

نورتينا يا أم حياة.. رامي رضوان يعلق على حلقته مع كنده علوش.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:09 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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مصطفى كرم
نشر الاعلامي رامي رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور له مع الفنانة كندة علوش بعد ظهورها معه أمس على برنامج مساء dmc.

وعلق رامي رضوان على الصور قائلا "نورتينا يا أم حياة
وتسلم ايدك على مزيج فتة المكدوس X الفتة المصري AKA الفتة العلوشية نورتينا #مساء_DMC".

وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.


يذكر أن كنده علوش وعمرو يوسف  تزوجا في عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الوسط الفني، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن.
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