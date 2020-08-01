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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة "أنا لا أريد تغيير التاريخ... لكن ستكون هذه الانتخابات هي الأكثر تزويرا في التاريخ".

وأصر ترمب أن الديمقراطيين يريدون تصويتا عبر البريد بسبب مخاطر فيروس كورونا على التصويت الشخصي المباشر، ووصف هذه الطريقة بأنها كارثية وستؤدي إلى أكبر تزوير.

 جاء ذلك بعد انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين حول أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كما هو مقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.

 وسارع مسئولو الحزب الجمهوري إلى رفض اقتراح ترمب بالتأجيل خاصة أن الكونجرس وحده هو من يملك سلطة التأجيل وسارعوا إلى طمأنة الناخبين أن الانتخابات ستجرى في اليوم المقرر دستوريا.
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