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افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:00 ص
زينب فياض ابنة هيفاء
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زينب فياض باطلالة جذابة وساحرة وانيق خطفت أنظار جمهور إنستجرام ومتابعيها ليتغزل فيها فتيات ورجال  حيث ارتدت فستانا أنيقا ساحرا أول يوم عيد الأضحى.


أطلت بفستان من اللون البرتقالي المنفوش، بنصف أكمام،وإنتلعت فى قدميها حزاء مكشوف.


واعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة  وأحمر شفاه بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


وحرصت زينب فياض على ترك شعرها البنى مندسل على الأكتاف ، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.


وعقلت فياض افرحوا اضحكوا الحياة ما نعشها مرة.


وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.


وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.


وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.

https://www.instagram.com/p/CDUjeCBgT59/?igshid=ynpee36lnw7x
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
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