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أخبار العالم

مقتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية وفقدان 8 آخرين بعد غرق سفينة حربية قبالة كاليفورنيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:57 ص
صورة من التدريب قبل
صورة من التدريب قبل حادث غرق السفينة الامريكية
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على صالح
توفي أحد مشاة البحرية الأمريكية وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، ولا يزال سبعة من البحارة في عداد المفقودين قبالة ساحل كاليفورنيا بعد أن غرقت مركبتهم البرمائية خلال تدريب.


وبسبب وفرة من الحذر، أمر الجنرال الأعلى لـ قوات المارينز بتعليق استخدام التدريب حتى يتم تحديد اسباب غرق المركبة.


ووقع الحادث في حوالي الساعة 5:45 مساءً، يوم الخميس بالتوقيت المحلي بالقرب من الجزء الشمالي الغربي من جزيرة سان كليمنتي، قطعة الأرض المملوكة للبحرية على بعد 80 ميلًا قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، ويتم استخدام الجزيرة من قبل سلاح البحرية والبحرية للتدريب.


وكان خمسة عشر من مشاة البحرية وبحارًا على متن مركبة "إيه. إيه. في".


وقال اللفتنانت جنرال جوزيف أوسترمان، قائد القوة الاستطلاعية البحرية، في مؤتمر صحفي أمس، الجمعة، إن المركبة البحرية الغارقة كانت من بين مجموعة مكونة من 13 مركبة عسكرية "إيه. إيه. بي" عائدة للسفينة التي كانت على بعد نحو ميل من الشاطئ.


وقال أوسترمان إن الأفراد الذين كانوا على متن "إيه. آي. في" أرسلوا إشارات سمعية بصرية أخرى، ونجحت عملية المساعدة الفورية التي قدمها أفراد على متن طائرتين دون طيار آخرين، وأولئك الذين كانوا على متن قارب سلامة يرافقون المركبات في إنقاذ ثمانية من مشاة البحرية المعرضين للخطر.


وأضاف أوسترمان: "لقد غرقت بالكامل"، وأكد أن "الافتراض هو أنها وصلت إلى قاع البحر"، على عمق عدة مئات من الأقدام تحت سطح المياه، على بعد عميق جدًا بالنسبة للغواصين.


وتوفي أحد جنود المارينز الذين تم إنقاذهم في وقت لاحق، وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفيات المحلية وتم الإبلاغ عنهما في حالة حرجة، فيما عاد الخمسة الآخرون الذين تم إنقاذهم إلى سلاحهم.
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